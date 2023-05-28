Мини выиграл Гран-при Монако в Формуле-3, Бортолето — пятый, Бедрин — 12-й

В Монте-Карло завершилась основная гонка Гран-при Монако Формулы-3. Победителем стал итальянец Габриэле Мини, вторым финишировал Дино Беганович, а замкнул тройку лучших Пол Арон.
Бразилец Габриэль Бортолето показал пятый результат, российский гонщик Никита Бедрин финишировал на 12-м месте.
Формула-3. Гран-при Монако. Гонка:
1. Габриэле Мини («Хайтек Пульс-Эйт»)
2. Дино Беганович («Према Рейсинг») +0,4.
3. Пол Арон («Према Рейсинг») +7,2.
4. Люк Браунинг («Хайтек Пульс-Эйт») +7,5.
5. Габриэль Бортолето («Трайдент») +19,4.
6. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +19,9.
7. Зак О'Салливан («Према Рейсинг») +20,9.
8. Тейлор Барнард («Йензер Моторспорт») +25,7.
9. Пепе Марти («Кампос Рейсинг») +26,1.
10. Грегуар Соси («АРТ Гран-при») +27,2.
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12. Никита Бедрин («Йензер Моторспорт») +28,5.
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