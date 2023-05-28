Гуаньюй Чжоу объяснил почему получил четыре штрафа за превышение скорости

Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу рассказал о причинах того, почему он собрал четыре штрафа за превышение скорости на вчерашней практике. Он объяснил это тем, что неправильно услышал сообщение от своей команды.

«Я думал, они сказали мне отключить ограничитель пит-стопа раньше. В итоге всё оказалось совершенно наоборот. В этом я ошибся», — приводит слова Чжоу RaceFans.

Ошибки водителя повлекли за собой штраф общей суммой € 800 для его команды. Необычность ситуации заключается в том, что его партнёр по команде Логан Сарджент также неоднократно подвергался штрафам за превышение скорости в одной и той же сессии.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон также нарушил правила во время финальной тренировки, разогнавшись до 65,5 км/ч, за что его команда была оштрафована на € 600.