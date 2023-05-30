Сайнс: надеюсь, ситуация с новым контрактом решится до начала следующего года
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Пилот «Феррари», испанец Карлос Сайнс высказался по поводу нового контракта с итальянской командой.
«Очевидно, что я не хочу раскрывать свои стратегии в плане контрактных переговоров, потому что это то, что я никогда не раскрываю.
Но если вы слышали мои интервью в прошлом, то я всегда говорил, что мне нравится начинать сезон Формулы-1, зная, где я буду гоняться на следующий год, потому что я прошёл через этот опыт в «Рено», и он мне совсем не понравился.
Не обязательно получить контракт именно в этом году, но [хотелось бы] хотя бы до начала следующего года или в самом его начале», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.
Ранее Сайнс рассказал о своей преданности итальянской команде.
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