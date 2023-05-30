Брандл: Пересу было бы лучше финишировать вторым и признать гениальность Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл поделился мнением о шагах, которые необходимо предпринять гонщику «Ред Булл» Серхио Пересу, чтобы конкурировать с товарищем по команде Максом Ферстаппеном.
«Чему я научился, когда соревновался с Айртоном Сенной, Михаэлем Шумахером и Микой Хаккиненом (а я не мог сравниться с их необузданной скоростью и выдающимися способностями), так это максимизировать всё, что было в моей власти. Например, настройка болида, старты, круг выезда из боксов, управление трафиком и так далее. Серхио было бы лучше убедиться, что он финиширует вторым, и признать гениальность Ферстаппена, а затем максимально использовать имеющиеся возможности и свою магию, как это получалось у него в Сингапуре в прошлом году и в Баку в этом сезоне», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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