Роман Русинов: спрошу у Мазепина, как выиграть «Шёлковый путь»

Самый титулованный российский пилот кольцевых гонок Роман Русинов сказал, что пообщается с Никитой Мазепиным перед тем, как дебютировать в ралли-рейде «Шёлковый путь».

Напомним, в прошлом году Мазепин выступил в «Шёлковом пути» в классе мотовездеходов и одержал победу.

«Наверное, у Никиты спрошу, как сделать так, чтобы победить. Для того чтобы участвовать в такой гонке, надо общаться, набираться опыта у лучших, чтобы понимать, к чему готовиться. Не нужно стараться выиграть гонку, не нужно забивать голову победой. И если вы сможете все инструменты сложить воедино, у вас могут быть шансы на победу», — приводит слова Русинова «Матч ТВ».

Ралли «Шелковый путь» пройдет с 5 по 15 июля по маршруту Казань — Москва.