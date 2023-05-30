Роман Русинов: спрошу у Мазепина, как выиграть «Шёлковый путь»
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Самый титулованный российский пилот кольцевых гонок Роман Русинов сказал, что пообщается с Никитой Мазепиным перед тем, как дебютировать в ралли-рейде «Шёлковый путь».
Напомним, в прошлом году Мазепин выступил в «Шёлковом пути» в классе мотовездеходов и одержал победу.
«Наверное, у Никиты спрошу, как сделать так, чтобы победить. Для того чтобы участвовать в такой гонке, надо общаться, набираться опыта у лучших, чтобы понимать, к чему готовиться. Не нужно стараться выиграть гонку, не нужно забивать голову победой. И если вы сможете все инструменты сложить воедино, у вас могут быть шансы на победу», — приводит слова Русинова «Матч ТВ».
Ралли «Шелковый путь» пройдет с 5 по 15 июля по маршруту Казань — Москва.
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