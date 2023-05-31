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Хэмилтон показал, как встретился с Себастьяном Феттелем в Монако

Хэмилтон показал, как встретился с Себастьяном Феттелем в Монако
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Семикратный чемпион Формулы-1, британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав пару фото с четырёхкратным обладателем титула «Королевских гонок» Себастьяном Феттелем (Германия). Снимки были сделаны во время Гран-при Монако, который состоялся с 26 по 28 мая.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Напомним, Феттель начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. В том же году Себастьян перебрался в «Торо Россо», за которую выступал до конца 2008 года. С 2009 по 2014 год немец был пилотом «Ред Булл» и четыре раза завоевал чемпионский титул. В 2013 году он стал самым молодым четырёхкратным чемпионом Формулы-1. После сезона 2022 года принял решение завершить карьеру.

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