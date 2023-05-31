«Многие годы относился к нему скептически». Попов рассказал, за что он стал уважать Алонсо

Известный российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался по поводу пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
«Я многие годы относился скептически к Фернандо. Не как к пилоту – я всегда считал его сверхбыстрым гонщиком. Но его человеческие качества мне не очень импонировали, и много я знал историй, которые мне не слишком нравились. Но чем дальше, тем больше я его уважаю. Могу сказать, что сейчас Алонсо – едва ли не тот гонщик, которого я уважаю больше всех в пелотоне. Ну такая преданность гонкам…
Эдди Джордан недавно сказал, что вот Фернандо всегда выбирал деньги и в противном случае стал бы пятикратным чемпионом. Ну не знаю, и Эдди тоже до конца не может это знать. В «24 часах Дайтоны» явно не было дорогого контракта, в «Ле-Мане» ещё ладно – Toyota, возможно, платила большие деньги. Но вспомните его выступление на «Дакаре» с переворотами на крышу и борьбой за победу на допах.
Фернандо действительно живёт гонками. Он не стал уходить из Формулы 1, не захотел находиться в комфорте и рискнул с выбором команды. Да, наконец-то повезло с машиной и перспективами. Но человеку скоро исполнится 42 года.
Так что огромное уважение, и я вижу, что многие тоже с уважением относятся к Алонсо. Даже те, кто изначально болеет за Макса, Льюиса и Шарля, хотят, чтобы он наконец-то выиграл», — сказал Попов в эфире «Гаснут огни».
- 31 мая 2023
-
13:06
-
13:03
-
12:00
-
11:16
-
10:31
-
10:26
-
09:35
-
00:57
-
00:35
- 30 мая 2023
-
23:54
-
23:08
-
22:19
-
21:39
-
20:57
-
20:18
-
19:41
-
19:12
-
18:38
-
18:17
-
17:44
-
16:08
-
15:08
-
15:01
-
14:45
-
14:31
-
13:53
-
13:11
-
12:27
-
12:08
-
11:21
-
11:13
-
10:14
-
09:45
-
09:26
- 29 мая 2023
-
23:25