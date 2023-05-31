«А борода так и не выросла». Албон шутливо отреагировал на архивное фото с Расселлом

Пилот «Уильямса» Александер Албон шутливо отреагировал в социальных сетях на архивное фото времён выступлений в Формуле-2 с действующим гонщиком «Мерседеса» британцем Джорджем Расселлом.
«Прошло пять лет, а борода так и не выросла», – написал Албон в социальных сетях.
Фото: Formula 2
Фото: Formula 2
В настоящий момент, после шести Гран-при, Албон занимает 18-е место в общем зачёте пилотов. Расселл располагается на пятой строчке.
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 144 очка.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 105.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 93.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 69.
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 50.
6. Карлос Сайнс («Феррари») — 48.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 42.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 27.
9. Эстебан Окон («Альпин») — 21.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 14.
…
18. Алекс Албон («Уильямс») — 1.
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