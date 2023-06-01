В «Альпин» рассчитывают обойти «Мерседес» и быть на равных с «Феррари» на ГП Испании

Спортивный директор «Альпин» Алан Пермейн рассчитывает, что французский гоночный коллектив на Гран-при Испании сможет опередить «Мерседес» и быть на одном уровне с «Феррари».
«Не сказал бы, что наша машина проявила себя в Монако. Это просто результат обновлений, которые изначально готовились к Имоле. И болид работает хорошо. В следующей гонке мы рассчитываем оказаться впереди «Мерседеса» и на одном уровне с «Феррари».
Ферстаппен сейчас далеко от всех, если Перес показывает свой уровень, то с ним тоже не потягаться. С Фернандо Алонсо тоже будет сложно побороться, но не вижу причин, по которым мы не сможем конкурировать с «Феррари» и «Мерседесом». В Монако и Майами мы это уже делали. Они немного быстрее, но бороться можно, это наша цель», — цитирует Пермейна GPFans.
Гран-при Испании пройдёт в Барселоне со 2 по 4 июня.
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