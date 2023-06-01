Даниил Квят показал фото с чёрной «Ламборгини»

Бывший российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят на своей странице в социальных сетях опубликовал новый пост, показав подписчикам фотографии с чёрной «Ламборгини».
«Симпатичная служебная машина», — подписал фотографии Квят.
Фото: Социальные сети Даниила Квята
Фото: Социальные сети Даниила Квята
Напомним, в апреле стало известно, что Квят подписал контракт с «Ламборгини», он будет пилотировать прототип LMDh в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA в следующем сезоне. В этом году россиянин примет участие в тестах нового прототипа.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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