Ферстаппен рассказал об обновлениях «Ред Булл», упомянув ожидания Марко
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Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от обновлений болида, которые команда представит во время Гран-при Испании.
«Думаю, Хельмут (Хельмут Марко, советник «Ред Булл». – Прим. «Чемпионата») немного взволнован! Касаемо меня – не могу сказать чего-то конкретного. Мы просто следуем плану, проведём обычную программу. Ничего сумасшедшего.
Мне кажется, трасса в Барселоне должна подойти нашей машине. Нам всё ещё нужно искать хороший баланс. Пока мы имеем хороший баланс, у нас есть все основания, чтобы провести достойный уикенд», – приводит слова Ферстаппена портал Crash.
Напомним, Гран-при Испании станет восьмой гонкой текущего сезона в Формуле-1 и пройдёт с 2 по 4 июня.
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