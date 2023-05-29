Марио Андретти: после того как Ферстаппен завоюет 8-й титул, приглашу его на «Инди-500»

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти считает, что двукратный победитель чемпионата и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен мог бы после завершения карьеры выступить в легендарной гонке серии IndyCar «500 миль Индианаполиса».

«Автоспорт – это большая и счастливая семья, включающая в себя самые разные дисциплины. Как вы можете убедиться, мне было интересно принимать участие везде. У меня была страсть ко всем лучшим дисциплинам в нашем спорте. И у меня везде есть друзья.

Я собираюсь поговорить с Максом Ферстаппеном. После того как он завоюет восьмой титул, я приглашу его для победы на «Инди-500», – приводит слова Андретти издание PlanetF1.

Напомним, на минувших выходных в Монте-Карло Ферстаппен стал победителем Гран-при Монако, увеличив отрыв от Серхио Переса до 39 очков.