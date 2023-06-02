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Александер Албон прояснил позицию насчёт изменения конфигурации трассы Гран-при Испании

Александер Албон прояснил позицию насчёт изменения конфигурации трассы Гран-при Испании
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Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался о новой конфигурации трассы Гран-при Испании. Начиная с этого года организаторами было принято решение отказаться от последней шиканы, что должно сделать поворот более скоростным и повысить зрелищность.

«Пилоты всегда теряли там довольно много времени на круге. Так что наконец отказаться от неё было просто идеальным решением. Думаю, это действительно здорово. Я не знаю ни одного пилота, который отрицательно отнёсся бы к этому решению. Теперь мне кажется, что в этом году это будет одна из самых лёгких трасс для обгонов», — приводит слова Албона Motorsport.

Гран-при Испании проходит в Барселоне со 2 по 4 июня.

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