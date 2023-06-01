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Хэмилтон позитивно встретил изменения конфигурации трассы на Гран-при Испании

Хэмилтон позитивно встретил изменения конфигурации трассы на Гран-при Испании
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал изменения в конфигурации трассы на Гран-при Испании. Начиная с этого года организаторы приняли решение отказаться от последней шиканы и сделать поворот более скоростным.

«Нашей машине эта последняя шикана никогда не нравилась, и мне тоже. Так что теперь после выхода из 12-го поворота мы будем ехать с педалью газа в пол. Этому обрадуются и наши шеи, и шины. В общем, это будет весело», — приводит слова Хэмилтона Racefans.

Гран-при Испании пройдёт в Барселоне со 2 по 4 июня.

После шести этапов нынешнего сезона Формулы-1 в общем зачёте пилотов лидирует Макс Ферстаппен, в тройку лучших также входят Серхио Перес и Фернандо Алонсо.

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