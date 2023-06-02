Оливер Берман выиграл поул на ГП Испании Ф-2, Фиттипальди — второй, Пуршер — пятый
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В Барселоне прошла квалификация Гран-при Испании Формулы-2. Лучшее время показал британский гонщик «Премы» Оливер Берман, вторым стал Энцо Фиттипальди, замкнул тройку Джек Дуэн.
Тео Пуршер показал пятое время, Деннис Хаугер — шестое.
Формула-2. Гран-при Испании. Квалификация:
1. Оливер Берман («Према Рейсинг») — 1:23,546.
2. Энцо Фиттипальди («Родин Карлин») +0,077.
3. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») +0,110.
4. Аюму Иваса («ДАМС») +0,193.
5. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +0,198.
6. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,377.
7. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0,432.
8. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +0,463.
9. Джек Кроуфорд («Хайтек Пульс-Эйт») +0,523.
10. Амаури Кордел («Инвикта Виртуози Рейсинг») +0,541.
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