Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оливер Берман выиграл поул на ГП Испании Ф-2, Фиттипальди — второй, Пуршер — пятый

Оливер Берман выиграл поул на ГП Испании Ф-2, Фиттипальди — второй, Пуршер — пятый
Аудио-версия:
Комментарии

В Барселоне прошла квалификация Гран-при Испании Формулы-2. Лучшее время показал британский гонщик «Премы» Оливер Берман, вторым стал Энцо Фиттипальди, замкнул тройку Джек Дуэн.

Тео Пуршер показал пятое время, Деннис Хаугер — шестое.

Формула-2. Гран-при Испании. Квалификация:

1. Оливер Берман («Према Рейсинг») — 1:23,546.
2. Энцо Фиттипальди («Родин Карлин») +0,077.
3. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») +0,110.
4. Аюму Иваса («ДАМС») +0,193.
5. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +0,198.
6. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,377.
7. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0,432.
8. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +0,463.
9. Джек Кроуфорд («Хайтек Пульс-Эйт») +0,523.
10. Амаури Кордел («Инвикта Виртуози Рейсинг») +0,541.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023