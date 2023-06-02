Хэмилтон опасается, что не попадёт в третий сегмент квалификации Гран-при Испании

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты первых двух тренировок на Гран-при Испании, который проходит в эти выходные.

«Судя по темпу, который сегодня мы показали в тренировках, мне будет нелегко пробиться в топ-10. Надеюсь, мы внесём за одну ночь некоторые изменения. Между нами и пятым местом на самом деле небольшой отрыв. Также я впечатлён тем, как улучшились наши конкуренты. Если посмотрите на Окона, увидите, что в «Альпин» всё сделали отлично. «Астон Мартин» был вторым, сразу за «Ред Булл», это действительно впечатляет. Будет непросто, это точно.

Обновлённая машина? Всё в порядке. Машина как машина. Получились сложные тренировки, просто нужно найти возможность показать максимальную скорость. Гоночный темп не был ужасным, но надо поработать над тем, как улучшить время на круге», — цитирует Хэмилтона Crash.net.