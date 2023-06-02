Хэмилтон опасается, что не попадёт в третий сегмент квалификации Гран-при Испании

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты первых двух тренировок на Гран-при Испании, который проходит в эти выходные.
«Судя по темпу, который сегодня мы показали в тренировках, мне будет нелегко пробиться в топ-10. Надеюсь, мы внесём за одну ночь некоторые изменения. Между нами и пятым местом на самом деле небольшой отрыв. Также я впечатлён тем, как улучшились наши конкуренты. Если посмотрите на Окона, увидите, что в «Альпин» всё сделали отлично. «Астон Мартин» был вторым, сразу за «Ред Булл», это действительно впечатляет. Будет непросто, это точно.
Обновлённая машина? Всё в порядке. Машина как машина. Получились сложные тренировки, просто нужно найти возможность показать максимальную скорость. Гоночный темп не был ужасным, но надо поработать над тем, как улучшить время на круге», — цитирует Хэмилтона Crash.net.
- 2 июня 2023
-
21:58
-
21:23
-
21:13
-
20:33
-
19:49
-
19:01
-
18:00
-
17:44
-
17:00
-
16:47
-
15:59
-
15:33
-
15:00
-
14:15
-
13:17
-
12:00
-
11:20
-
10:43
-
10:00
-
09:59
-
01:24
-
00:57
-
00:46
-
00:01
- 1 июня 2023
-
23:26
-
23:12
-
22:43
-
22:13
-
21:52
-
21:36
-
21:04
-
20:48
-
20:21
-
19:41
-
19:22