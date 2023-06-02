Леклер оценил работу обновлённого болида «Феррари» на тренировках ГП Испании
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничных тренировок на Гран-при Испании в Барселоне и поделился мнением и работе болида после обновлений.
«Это был интересный день, продуктивный. У нас были новинки, которые мы опробовали в тренировочных программах. Хотя сложно оценить где мы находимся относительно соперников с точки зрения скорости. Постараемся сделать машину проще в обращении и тогда увидим на что мы способны. «Ред Булл» явно впереди всех, но борьба за ними будет плотной», — приводит слова Леклера Speed Week.
Лучшим в обеих тренировках был лидер общего зачёта и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Шарль Леклер стал восьмым в первой тренировке, а во второй продемонстрировал шестой результат.
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