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Сайнс рассказал об ощущениях от обновлений болида «Феррари» перед ГП Испании

Сайнс рассказал об ощущениях от обновлений болида «Феррари» перед ГП Испании
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги пятничных тренировок на Гран-при Испании и поделился впечатлениями от обновлений машины.

«Мы протестировали новый пакет обновлений. Понятно, что сравнивать практически невозможно — мы просто установили обновления на машину и поехали, подбирая настройки так, чтобы адаптировать болид. Нужно сосредоточиться на гоночном темпе и убедиться в том, что мы можем его улучшить, так как в этой области возникают проблемы. Фокусируемся именно на этом.

Борьба будет плотной, это было видно по пелотону. Хотя, конечно, неизвестно, какая топливная загрузка была у других команд и в каких режимах работали их двигатели. Однако несколько команд из средней группы подтянулись к лидерам, так что квалификация получится интересной», — цитирует Сайнса Sky Sports.

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