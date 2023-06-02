Сайнс рассказал об ощущениях от обновлений болида «Феррари» перед ГП Испании

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги пятничных тренировок на Гран-при Испании и поделился впечатлениями от обновлений машины.

«Мы протестировали новый пакет обновлений. Понятно, что сравнивать практически невозможно — мы просто установили обновления на машину и поехали, подбирая настройки так, чтобы адаптировать болид. Нужно сосредоточиться на гоночном темпе и убедиться в том, что мы можем его улучшить, так как в этой области возникают проблемы. Фокусируемся именно на этом.

Борьба будет плотной, это было видно по пелотону. Хотя, конечно, неизвестно, какая топливная загрузка была у других команд и в каких режимах работали их двигатели. Однако несколько команд из средней группы подтянулись к лидерам, так что квалификация получится интересной», — цитирует Сайнса Sky Sports.