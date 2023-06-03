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Боттас рассчитывает на попадание в третий сегмент квалификации на ГП Испании

Боттас рассчитывает на попадание в третий сегмент квалификации на ГП Испании
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Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился ощущениями от первых двух тренировок на Гран-при Испании и выразил надежду на попадание в третий сегмент квалификации.

«Думаю, мы провели хорошую пятницу. Я лучше ощущал машину во второй практике после нескольких корректировок. Моё время тоже стало лучше. Теперь наше внимание направлено на анализ данных, собранных в первый день. Мне нравятся изменения трассы, предпочитаю этот вариант без шиканы. Думаю, это усиливает потоки воздуха. Как и ожидалось, все в пелотоне очень близки друг к другу, любая десятая секунды может стать ключевым фактором. Думаю, третий сегмент квалификации — это реалистичная цель», — цитирует Боттаса GPBlog.

В первых двух тренировках Боттас показал 16-й и девятый результаты соответственно.

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