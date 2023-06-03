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Марко: на своём лучшем круге Ферстаппен немного ошибся, иначе он бы оторвался ещё больше

Марко: на своём лучшем круге Ферстаппен немного ошибся, иначе он бы оторвался ещё больше
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал выступление пилота австрийской команды Макса Ферстаппена в первых двух тренировках на Гран-при Испании, который проходит в эти выходные.

В обеих свободных практиках Ферстаппен показал лучший результат.

«Во время своего лучшего круга Макс Ферстаппен допустил небольшую ошибку, и на последнем секторе у него разрядился аккумулятор. В противном случае он был бы впереди с ещё большим отрывом. У нас есть возможность адаптировать нашу стратегию к остальным, и у нас очень хорошая машина. А также есть талант Ферстаппена, талант века. У него выдающееся управление шинами, он проезжает быстрые круги и работает с шинами лучше других», — приводит слова Марко GrandPX.

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