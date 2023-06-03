Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр: будет очень сложно скопировать днище болида «Ред Булл»

Вассёр: будет очень сложно скопировать днище болида «Ред Булл»
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, почему будет очень сложно скопировать днище болидов «Ред Булл».

«Я думаю, у нас у всех есть много фотографий разных машин. Но, несмотря на это, очень сложно и часто невозможно скопировать что-либо, потому что каждая деталь является частью общего концепта болида, нельзя просто скопировать одну деталь», — приводит слова Вассёра Racingnews365.

Фотографии днища болида «Ред Булла» появились после аварии пилота Серхио Переса в первом сегменте квалификации Гран-при Монако, поскольку машину пришлось эвакуировать.

С введением новых технических регламентов болиды «Ред Булл» показывали отличный перформанс. Многие предполагают, что секрет эффективности кроется в дизайне днища.

Материалы по теме
Эксперт: конкуренты обеспокоены после того, как увидели днище болида «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023