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Эксперт: конкуренты обеспокоены после того, как увидели днище болида «Ред Булл»

Эксперт: конкуренты обеспокоены после того, как увидели днище болида «Ред Булл»
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Журналист и эксперт Auto Motor und Sport Андреас Хаупт выразил предположение, что соперники «Ред Булл» обеспокоены после того, как увидели днище болида австрийской команды.

В квалификации Гран-при Монако машину мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса эвакуировали, и её днище было отчётливо видно, что могло предоставить некоторую информацию конкурентам.

«Должно быть, «Ред Булл» использовал один или даже несколько хитроумных аэродинамических и механических трюков. Мы слышали, что конкуренты несколько обеспокоены тем, насколько «Ред Булл» продвинулись вперёд и насколько сложнее их днище», — приводит слова Хаупта GrandPX.

После шести этапов Формулы-1 в нынешнем сезоне «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с 249 набранными очками, опережая ближайших преследователей на 129 баллов.

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