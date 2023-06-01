Эксперт: конкуренты обеспокоены после того, как увидели днище болида «Ред Булл»

Журналист и эксперт Auto Motor und Sport Андреас Хаупт выразил предположение, что соперники «Ред Булл» обеспокоены после того, как увидели днище болида австрийской команды.
В квалификации Гран-при Монако машину мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса эвакуировали, и её днище было отчётливо видно, что могло предоставить некоторую информацию конкурентам.
«Должно быть, «Ред Булл» использовал один или даже несколько хитроумных аэродинамических и механических трюков. Мы слышали, что конкуренты несколько обеспокоены тем, насколько «Ред Булл» продвинулись вперёд и насколько сложнее их днище», — приводит слова Хаупта GrandPX.
После шести этапов Формулы-1 в нынешнем сезоне «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с 249 набранными очками, опережая ближайших преследователей на 129 баллов.
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