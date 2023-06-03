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Гюнтера Штайнера вызвали к стюардам после критических замечаний о судьях

Гюнтера Штайнера вызвали к стюардам после критических замечаний о судьях
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер вызван к стюардам из-за заявлений о судьях на пресс-конференции перед Гран-при Испании.

В частности, Штайнер выразил недоумение тем, что в Формуле-1 нет профессиональных судей, и раскритиковал решение оштрафовать Нико Хюлькенберга за инцидент с Логаном Сарджентом в Монако.

Штайнеру могут предъявить обвинение в нарушении статей 12.2.1.c (любое неправомерное поведение или действия, наносящие ущерб интересам любого соревнования или автоспорта), 12.2.1.f (любые слова, поступки или письменные материалы, наносящие ущерб ФИА) и 12.2.1k (неправомерное поведение в отношении владельцев лицензий, должностных лиц или членов персонала ФИА, сотрудников организаторов или промоутера) Международного спортивного кодекса ФИА.

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