Хэмилтон заявил, что шокирован борьбой за первый ряд стартового поля на Гран-при Испании

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги квалификации Гран-при Испании.

«Во-первых, я был абсолютно шокирован сегодня… Это был настоящий сюрприз – видеть нас так высоко в таблице и, в конце концов, бороться за первый ряд стартового поля.

Мы проделали отличную работу ночью с точки зрения анализа. Я был на автодроме до 11 часов вечера вчера, когда пытался выяснить, где мы можем сократить.

Выражаю огромную благодарность всем, кто трудился над этим пакетом обновлений на фабрике. Он показывает, что мы прогрессируем. Я действительно получил удовольствие от управления болидом сегодня.

В принципе, по времени я шёл на первый ряд до десятого поворота. Я заехал в него с позиции силы, но испытал эффект избыточной поворачиваемости.

Мне нужно точно понять, что произошло. Я потерял там две десятых. Нельзя сказать, что я убийственно разочарован. Возможно, если бы я боролся за чемпионство, то был бы расстроен больше.

Напротив, я воодушевлён прогрессом машины. Надеюсь, завтра мы сможем отыграть позиции», – приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Напомним, Хэмилтон занял пятое место в квалификации, но начнёт гонку с четвёртой позиции после штрафов, полученных пилотом «Альпин» Пьером Гасли.