Сайнс оценил вероятность закончить гонку выше Переса, стартующего 11-м

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший поделился ожиданиями от гонки в Барселоне после того, как сумел занять второе место в квалификации.

«Будет очень трудно остаться вторым в гонке. Особенно если учитывать фактор Переса, который стартует с 11-го места, на «Ред Булл».

Думаю, если спросить об этом инженеров, они скажут, что по данным симуляции заезда оба болида «Ред Булл» должны закончить гонку выше нас.

Так что в основном гонка будет битвой с Ландо (Норрисом, пилотом «Макларена», который стартует третьим. – Прим. «Чемпионата») и «Мерседесом». «Астон Мартин»? Я не знаю, что с ними случилось сегодня, но обычно они демонстрируют хороший гоночный темп.

Если учесть всё это, приехать на подиум будет очень трудно. Мы поставили себя на лучшую возможную позицию, чтобы достичь этого, но, думаю, завтра будет хорошая битва для меня», – приводит слова Сайнса портал Autosport.com.