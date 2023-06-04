Тото Вольф: я думаю, Ферстаппен просто на другом уровне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал очередной успех нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на квалификации Гран-при Испании.

«Я думаю, Ферстаппен просто на другом уровне. Мне не нравится это признавать, но это реальность. В Формуле-1 работает меритократия, «Ред Булл» просто провели наилучшую работу среди всех, пилоты отлично исполняют свою работу, их отрыв заметен. Сокращение этого отрыва — только в наших руках, это наша ответственность», — приводит слова Вольфа портал RaceFans.

Ферстаппен выиграл квалификацию и займёт первое место на стартовой решётке на сегодняшней гонке. Начало — в 16:00.

Макс также лидирует в личном зачёте опережая ближайшего представителя Серхио Переса на 39 очков.