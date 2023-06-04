Магнуссен высказался о 17-м месте в квалификации ГП Испании на фоне результата напарника

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал 17-е место в квалификации Гран-при Испании, который проходит в этот уикенд. Напарник датского гонщика Нико Хюлькенберг в гонке будет стартовать с седьмого места.

«Я очень разочарован, зная, что наша машина способна на большее. Однако у меня не всё получилось в этот уикенд. На болиде Хюлькенберга немного другое настройки, это не тот уикенд, где на наших машинах всё одинаково. В квалификации он не был быстрее меня, по-честному. Всё, что мне остаётся, — понять, что и где пошло не так, и постараться получше выступить в гонке», — приводит слова Магнуссена Motorsport Week.

В общем зачёте пилотов после шести этапов Формулы-1 текущего сезона Кевин Магнуссен располагается на 17-й строчке с двумя очками, у Нико Хюлькенберга шесть очков и 12-е место.