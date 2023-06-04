«Мерседес» воспользовался опцией и продлил контракт с Расселлом до 2025 года

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» продлила контракт с пилотом команды Джорджем Расселлом до 2025 года включительно, сообщает Motorsport Italia.

По информации источника, в команде воспользовались опцией, прописанной в соглашении гонщика. По информации некоторых источников, «Мерседес» активировал данную возможность ещё в апреле этого года.

Джордж Расселл выступает за «Мерседес» с начала прошлого сезона. Он занял четвёртое место в общем зачёте пилотов в прошлом году, выиграв первую гонку в карьере — Гран-при Бразилии. В нынешнем сезоне Расселл после шести этапов располагается на пятом месте с 50 очками.

Стоит отметить, что «Мерседес» также ведёт переговоры о продлении контракта с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, чьё соглашение с командой истекает в конце нынешнего сезона.