«Мерседес» воспользовался опцией и продлил контракт с Расселлом до 2025 года

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» продлила контракт с пилотом команды Джорджем Расселлом до 2025 года включительно, сообщает Motorsport Italia.
По информации источника, в команде воспользовались опцией, прописанной в соглашении гонщика. По информации некоторых источников, «Мерседес» активировал данную возможность ещё в апреле этого года.
Джордж Расселл выступает за «Мерседес» с начала прошлого сезона. Он занял четвёртое место в общем зачёте пилотов в прошлом году, выиграв первую гонку в карьере — Гран-при Бразилии. В нынешнем сезоне Расселл после шести этапов располагается на пятом месте с 50 очками.
Стоит отметить, что «Мерседес» также ведёт переговоры о продлении контракта с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, чьё соглашение с командой истекает в конце нынешнего сезона.
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