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Гюнтер выиграл 11-й этап Формулы-Е, Верляйн — шестой, Кэссиди — 18-й

Гюнтер выиграл 11-й этап Формулы-Е, Верляйн — шестой, Кэссиди — 18-й
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В Джакарте (Индонезия) завершился 11-й этап Формулы-Е, победителем которого стал Максимилиан Гюнтер. Вторым стал Джейк Деннис, Замкнул тройку лучших Митч Эванс.

Лидер общего зачёта Ник Кэссиди финишировал 18-м, Паскаль Верляйн — шестым. Действующий чемпион серии Стоффель Вандорн стал девятым.

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