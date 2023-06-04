Гюнтер выиграл 11-й этап Формулы-Е, Верляйн — шестой, Кэссиди — 18-й
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В Джакарте (Индонезия) завершился 11-й этап Формулы-Е, победителем которого стал Максимилиан Гюнтер. Вторым стал Джейк Деннис, Замкнул тройку лучших Митч Эванс.
Лидер общего зачёта Ник Кэссиди финишировал 18-м, Паскаль Верляйн — шестым. Действующий чемпион серии Стоффель Вандорн стал девятым.
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