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Ферстаппен выиграл третий «Большой шлем» в карьере

Ферстаппен выиграл третий «Большой шлем» в карьере
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На Гран-при Испании Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал третий «Большой шлем» в своей карьере. Голландцу вновь покорилось достижение, при котором он выиграл квалификацию, лидировал в гонке со старта до финиша и записал на свой счёт быстрейший круг.

Ранее Ферстаппен выигрывал «Большой шлем» на Гран-при Австрии 2021 года и Гран-при Эмилии-Романьи 2022 года.

Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +24.090.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.289.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +35.812.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +45.698.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:03.320.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:04.127.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1:09.242.
9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:11.878.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1:13.530.
11. Шарль Леклер («Феррари») +1:14.419.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:15.416.
13. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.
14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
17. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

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