«Я приятно удивлён». Расселл — о прорыве на 3-е место с 12-го на Гран-при Испании

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своём прорыве на третье место на Гран-при Испании.
Напомним, британец стартовал с 12-й позиции.
«Я приятно удивлён гонкой. Это была весёлая для нас гонка — при старте с 12-го места стали третьими. Надеюсь, это хороший знак на будущее.
Определённо, ощущения от машины лучше. Очень доволен подиумом, приятно постоянно находиться в борьбе, постоянно атаковать и сравнивать свой темп с соперниками — «Феррари» и «Астоном» — и ехать всё быстрее. Мы добавили машине прижимной силы, рабочее окно стало лучше», — сказал Расселл после гонки.
Гран-при Испании. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +24.090.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.289.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +35.812.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +45.698.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:03.320.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:04.127.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1:09.242.
9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:11.878.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1:13.530.
11. Шарль Леклер («Феррари») +1:14.419.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:15.416.
13. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.
14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
17. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.
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