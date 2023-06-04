«Я приятно удивлён». Расселл — о прорыве на 3-е место с 12-го на Гран-при Испании

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своём прорыве на третье место на Гран-при Испании.

Напомним, британец стартовал с 12-й позиции.

«Я приятно удивлён гонкой. Это была весёлая для нас гонка — при старте с 12-го места стали третьими. Надеюсь, это хороший знак на будущее.

Определённо, ощущения от машины лучше. Очень доволен подиумом, приятно постоянно находиться в борьбе, постоянно атаковать и сравнивать свой темп с соперниками — «Феррари» и «Астоном» — и ехать всё быстрее. Мы добавили машине прижимной силы, рабочее окно стало лучше», — сказал Расселл после гонки.

Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +24.090.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.289.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +35.812.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +45.698.

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:03.320.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:04.127.

8. Эстебан Окон («Альпин») +1:09.242.

9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:11.878.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1:13.530.

11. Шарль Леклер («Феррари») +1:14.419.

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:15.416.

13. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.

14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

17. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.