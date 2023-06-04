Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Цунода — о своём штрафе: Чжоу сделал вид, что его вытеснили, хотя там ещё было место

Цунода — о своём штрафе: Чжоу сделал вид, что его вытеснили, хотя там ещё было место
Комментарии

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказался по поводу действий гонщика «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу на Гран-при Испании, после которых японец получил штраф и выбыл из очковой зоны.

«Честно говоря, после того как я отдавал буквально все силы на каждом круге, я чувствую, что это действительно суровый штраф.

С моей точки зрения, там ещё было место, а Чжоу внезапно выехал в зону и сделал вид, что его вытеснили, но там ещё было место, так что он мог остаться на трассе.

Я должен принять реальность, что потерял очки после такой хорошей гонки, так что я очень разочарован», — приводит слова Цуноды RacingNews365.

Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +24.090.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.289.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +35.812.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +45.698.
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:03.320.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:04.127.
8. Эстебан Окон («Альпин») +1:09.242.
9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:11.878.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1:13.530.
11. Шарль Леклер («Феррари») +1:14.419.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:15.416.
13. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.
14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.
16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
17. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023