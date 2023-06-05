Вассёр: у «Феррари» есть потенциал, но нам не хватает стабильности во время гонок

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался по поводу проблем команды после Гран-при Испании.
«Основная проблема, с которой мы столкнулись, соответствует последним нескольким гонкам. Потенциал у машины есть, в квалификации у нас приличный темп, не по сравнению с Максом Ферстаппеном, но по крайней мере по сравнению с остальными. Нам удалось вывести Карлоса Сайнса на первый ряд, что показывает, что потенциал есть. С другой стороны, мы гораздо больше боремся с отсутствием стабильности на протяжении всей гонки. Даже с Шарлем Леклером, от одного отрезка к другому, потому что первый отрезок на «харде» был трудным, второй прошёл по-другому, а в среднем отрезке гонки с Карлосом мы потеряли 15 секунд
Мы должны сосредоточиться на нашей работе и на том, что мы должны сделать. Мы должны принимать положительные и отрицательные моменты. У нас есть более чёткая картина того, что мы делаем хорошо и над чем нам нужно работать.
Очевидно, что проблема с шинами всё ещё существует, мы слишком непоследовательны от круга к кругу. Положительный аспект в том, что чистая производительность машины и её потенциал неплохи, потому что нам удаётся стабильно занимать высокие места», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.
- 5 июня 2023
-
14:03
-
13:44
-
13:12
-
12:57
-
12:32
-
12:07
-
11:17
-
11:11
-
10:40
-
10:09
-
09:49
-
09:36
-
00:54
-
00:45
-
00:13
-
00:01
- 4 июня 2023
-
23:49
-
23:15
-
23:15
-
22:56
-
22:39
-
22:32
-
22:28
-
22:13
-
22:11
-
21:21
-
20:57
-
20:32
-
20:20
-
20:00
-
19:49
-
19:40
-
19:39
-
19:34
-
19:10