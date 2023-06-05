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Чемпион мира по ралли Калле Рованперя может покинуть «Тойоту»

Чемпион мира по ралли Калле Рованперя может покинуть «Тойоту»
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Финский пилот «Тойоты», действующий чемпион мира по ралли WRC Калле Рованперя может сменить команду по окончании этого сезона, сообщает DirtFish.

По информации источника, менеджер гонщика Тимо Юхи ведёт переговоры с руководством Hyundai Motorsport N по поводу возможного перехода в ближайшее межсезонье. Не исключён и вариант, при котором Рованперя останется в Toyota GAZOO Racing WRT, если получит достойное предложение о продолжении сотрудничества.

Калле Рованперя проводит свой четвёртый сезон в составе «Тойоты». Действующий контракт 22-летнего гонщика с Toyota GAZOO Racing WRT рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, в прошлом сезоне Рованперя стал самым молодым чемпионом мира в истории ралли. В текущем сезоне финский пилот лидирует в общем зачёте чемпионата мира.

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