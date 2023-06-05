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Чемпион мира по ралли Калле Рованперя может покинуть «Тойоту»

Финский пилот «Тойоты», действующий чемпион мира по ралли WRC Калле Рованперя может сменить команду по окончании этого сезона, сообщает DirtFish.

По информации источника, менеджер гонщика Тимо Юхи ведёт переговоры с руководством Hyundai Motorsport N по поводу возможного перехода в ближайшее межсезонье. Не исключён и вариант, при котором Рованперя останется в Toyota GAZOO Racing WRT, если получит достойное предложение о продолжении сотрудничества.

Калле Рованперя проводит свой четвёртый сезон в составе «Тойоты». Действующий контракт 22-летнего гонщика с Toyota GAZOO Racing WRT рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, в прошлом сезоне Рованперя стал самым молодым чемпионом мира в истории ралли. В текущем сезоне финский пилот лидирует в общем зачёте чемпионата мира.