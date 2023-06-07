Экс-пилот Формулы-1 Камуи Кобаяси выступит в NASCAR Cup Series

Японский экс-пилот Формулы-1 Камуи Кобаяси выступит в гонке NASCAR Cup Series на дорожной версии трассы в Индианаполисе. Гонка пройдёт 13 августа и станет 24-м этапом регулярного сезона-2023. Кобаяси будет выступать на автомобиле «Тойота» команды 23XI Racing, которым совместно с гонщиком Денни Хэмлином владеет легендарный баскетболист Майкл Джордан.

Камуи Кобаяси выступал в Формуле-1 с 2009 по 2014 годы и один раз поднялся на подиум — после третьего места на Гран-при Японии 2012-го. Впоследствии Кобаяси много лет выступал за «Тойоту» в гонках на выносливость, дважды стал чемпионом мира и выиграл «24 часа Ле-Мана» 2021 года.

Камуи до сих пор представляет «Тойоту» в гонках на выносливость, причём с декабря 2021 года он совмещает роль пилота с должностью руководителя команды.

«Я мечтал о такой возможности. В США эти гонки очень популярны, у них всё больше поклонников в Европе, и если у меня получится добиться успеха, то это откроет много возможностей для других пилотов из Японии, — приводит слова Кобаяси Associated Press. — «Тойота» уже много лет выступает в NASCAR, но японского гонщика здесь у неё ещё не было».

Отметим, что это будет уже не первый случай выступления приглашённых звёзд в составе 23XI Racing — в начале сезона в гонке «500 миль Дайтоны» в третьей машине команды выступал известный экстремал и раллист Трэвис Пастрана, завоевавший в итоге 11-е место.

Кобаяси станет вторым в истории японцем на старте гонки NASCAR Cup Series — первым в начале 2000-х был Хидео Фукуяма, который выступил на четырёх этапах. Ещё трое представителей Японии гонялись во втором и третьем дивизионах NASCAR: Xfinity Series и Craftsman Truck Series.

На данный момент в сезоне NASCAR Cup Series прошли 15 этапов регулярного сезона. Трое пилотов (Уильям Байрон, Кайл Буш и Кайл Ларсон) уже гарантировали себе место в плей-офф, а ещё семь гонщиков одержали по одной победе. Сезон продолжится в предстоящий уикенд гонкой на дорожной трассе в Сономе.