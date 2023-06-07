Академия FEED Racing F4 совместно с ассоциацией Жюля Бьянки профинансирует одного пилота
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Французская академия FEED Racing F4 объявила о партнёрстве с ассоциацией Жюля Бьянки #17. Об этом сообщается в «твиттере» Feeder Series.
В рамках партнёрства с академией FEED Racing F4 будет выбран один молодой талантливый пилот из картинга, которому будет оказана вся необходимая поддержка для участия в Формуле-4.
Отметим, что одним из руководителей академии FEED Racing F4 является чемпион Формулы-1 и победитель «500 миль Индианаполиса» Жак Вильнёв.
Ассоциация Жюля Бьянки #17 создана с целью почтить память погибшего французского гонщика. Жюль Бьянки врезался в эвакуатор во время Гран-при Японии Формулы-1 в октябре 2014 года. В результате столкновения Бьянки получил многочисленные травмы и впал в кому. Он скончался 17 июля 2015 года.
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