Академия FEED Racing F4 совместно с ассоциацией Жюля Бьянки профинансирует одного пилота

Французская академия FEED Racing F4 объявила о партнёрстве с ассоциацией Жюля Бьянки #17. Об этом сообщается в «твиттере» Feeder Series.

В рамках партнёрства с академией FEED Racing F4 будет выбран один молодой талантливый пилот из картинга, которому будет оказана вся необходимая поддержка для участия в Формуле-4.

Отметим, что одним из руководителей академии FEED Racing F4 является чемпион Формулы-1 и победитель «500 миль Индианаполиса» Жак Вильнёв.

Ассоциация Жюля Бьянки #17 создана с целью почтить память погибшего французского гонщика. Жюль Бьянки врезался в эвакуатор во время Гран-при Японии Формулы-1 в октябре 2014 года. В результате столкновения Бьянки получил многочисленные травмы и впал в кому. Он скончался 17 июля 2015 года.