Хорнер пошутил, что у «Ред Булл» на базе не хватает места для трофеев

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер пошутил, что из-за частых побед Макса Ферстаппена на базе команды заканчивается место для трофеев.

«Я твёрдо верю, что шкафы никогда не должны быть пустыми. Мы сейчас заполняем их быстрее, чем появляются новые, не хватает места. Но у меня всегда было суеверие — сначала выигрывайте трофеи, а потом ставьте новый шкаф», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

На Гран-при Испании пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал пятую победу с начала сезона и 40-ю в карьере в Формуле-1.

После семи этапов нынешнего сезона «Ред Булл» с 287 очками лидирует в Кубке конструкторов. Австрийский гоночный коллектив опережает «Мерседес» на 135 очков.

В общем зачёте пилотов лидирует Макс Ферстаппен, в активе которого 170 очков. Он на 53 очка опережает своего напарника Серхио Переса.