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Ферстаппен рассказал, что Хорнер был медленнее его мамы в картинге

Ферстаппен рассказал, что Хорнер был медленнее его мамы в картинге
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Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вспомнил молодость своих родителей, рассказав об успехах своей мамы в картинге.

В молодости мама Ферстаппена профессионально занималась картингом, участвуя в больших международных турнирах, встречаясь на трассе с многими будущими гонщиками Формулы-1, – например, с Дженсоном Баттоном.

В своём интервью изданию The Times нидерландец рассказал, что одним из соперников его мамы был нынешний руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер. «Это довольно весело! Я говорил с ним (с Хорнером. – Прим. «Чемпионата») об этом. Он осознаёт, что моя мама была быстрее, чем он», – приводит слова Ферстаппена портал PlanetF1.

Напомним, нидерландец вырос в гоночной семье. Его папа Йос Ферстаппен был пилотом Формулы-1 – он провёл восемь сезонов в «Королевских автогонках», дважды поднимаясь на подиум в составе «Бенеттона».

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