«24 часа Ле-Мана»: «Феррари» вернулась в лидеры, на трассе прошёл дождь

Прошли первые пять часов легендарного марафона «24 часа Ле-Мана».
В вечерней части гонки пошёл дождь, который серьёзно изменил положение дел в заезде и инициировал несколько сходов.
«Феррари», выиграв квалификацию и являясь одним из лидеров марафона, поздно поменяла резину на дождевую, сделав ставку на экономию времени за счёт отсутствия заезда на пит-стоп. «Тойота», напротив, быстро среагировала на изменение погодных условий и сумела оторваться.
Перед закатом «Феррари» смогла нормализовать темп, а основной экипаж «Тойоты» потерял много времени из-за длинного пит-стопа. Из-за проблем лидирующих экипажей на первое место временно вышел «Херц», за рулём которого сейчас находится китаец Йифей Йе. После своей аварии он пропустил вперёд два экипажа «Феррари», которые в данный момент возглавляют заезд.
До финиша марафона остаётся 19 часов.
«24 часа Ле-Мана». Абсолютный зачёт.
1. «Феррари» (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен) – 5 пит-стопов.
2. «Феррари» (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гвиди, Антонио Джовинацци) – 5 пит-стопов.
3. «Порше» (Майкл Кристенсен, Дэйн Камерон, Фредерик Маковецки) – 5 пит-стопов.
...
6. «Тойота» (Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рё Хиракава) – 5 пит-стопов.
«24 часа Ле-Мана». LMP2.
1. «ВРТ» (Роберт Кубица, Рой Андраде, Луи Делетраз) – 5 пит-стопов…
12. «Кул Рейсинг» (Владислав Ломко, Ришад де Герус, Симон Пажно)…
19. «Према» (Даниил Квят, Дориан Пен, Мирко Бортолотти).
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