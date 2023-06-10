«24 часа Ле-Мана»: «Феррари» вернулась в лидеры, на трассе прошёл дождь

Прошли первые пять часов легендарного марафона «24 часа Ле-Мана».

В вечерней части гонки пошёл дождь, который серьёзно изменил положение дел в заезде и инициировал несколько сходов.

«Феррари», выиграв квалификацию и являясь одним из лидеров марафона, поздно поменяла резину на дождевую, сделав ставку на экономию времени за счёт отсутствия заезда на пит-стоп. «Тойота», напротив, быстро среагировала на изменение погодных условий и сумела оторваться.

Перед закатом «Феррари» смогла нормализовать темп, а основной экипаж «Тойоты» потерял много времени из-за длинного пит-стопа. Из-за проблем лидирующих экипажей на первое место временно вышел «Херц», за рулём которого сейчас находится китаец Йифей Йе. После своей аварии он пропустил вперёд два экипажа «Феррари», которые в данный момент возглавляют заезд.

До финиша марафона остаётся 19 часов.

«24 часа Ле-Мана». Абсолютный зачёт.

1. «Феррари» (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен) – 5 пит-стопов.

2. «Феррари» (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гвиди, Антонио Джовинацци) – 5 пит-стопов.

3. «Порше» (Майкл Кристенсен, Дэйн Камерон, Фредерик Маковецки) – 5 пит-стопов.

...

6. «Тойота» (Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рё Хиракава) – 5 пит-стопов.

«24 часа Ле-Мана». LMP2.

1. «ВРТ» (Роберт Кубица, Рой Андраде, Луи Делетраз) – 5 пит-стопов…

12. «Кул Рейсинг» (Владислав Ломко, Ришад де Герус, Симон Пажно)…

19. «Према» (Даниил Квят, Дориан Пен, Мирко Бортолотти).