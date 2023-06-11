В «Преме» отреагировали на аварию Квята на «24 часах Ле-Мана»
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Официальный аккаунт «Премы» в социальных сетях отреагировал на аварию российского гонщика Даниила Квята на легендарной марафонской гонке «24 часа Ле-Мана».
«С самых высот… Большая авария для «Премы #63», это конец. Самое главное, что Квят в порядке.
Мы рады сообщить, что Квят вернулся в пит-лейн, он чувствует себя нормально. Это является самым важным. «Према #9» находится на 17-м месте за 13 часов до конца гонки, машина быстро едет. Кто знает...» — оставил сообщения в социальных сетях официальный аккаунт «Премы».
Напомним, на девятом часу гонки российский пилот вылетел с трассы и врезался в стену. В результате полученных повреждений машины экипаж не смог продолжить участие в заезде и был вынужден сойти с дистанции.
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