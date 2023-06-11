Баньяя выиграл Гран-при Италии MotoGP, Мартин — второй, Бедзекки — восьмой
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В Тоскане (Италия) завершилась основная гонка Гран-при Италии MotoGP, победителем которой стал гонщик «Дукати» Франческо Баньяя, который днём ранее также выиграл спринт. Хорхе Мартин финишировал вторым, а французский гонщик Жоанн Зарко замкнул тройку лучших.
Марко Бедзекки финишировал восьмым, Марк Маркес сошёл с дистанции по ходу гонки.
MotoGP. Гран-при Италии:
|Место
|Гонщик
|Команда
|Время
|1.
|Франческо Баньяя
|«Дукати»
|41:16.863
|2.
|Хорхе Мартин
|«Дукати»
|+1.067
|3.
|Жоанн Зарко
|«Дукати»
|+1.977
|4.
|Лука Марини
|«Дукати»
|+4.625
|5.
|Брэд Биндер
|«КТМ»
|+8.925
|6.
|Алеш Эспаргаро
|«Априлия»
|+10.908
|7.
|Джек Миллер
|«КТМ»
|+10.999
|8.
|Марко Бедзекки
|«Дукати»
|+12.654
|9.
|Энеа Бастьянини
|«Дукати»
|+17.102
|10.
|Франко Морбиделли
|«Ямаха»
|+17.610
|11.
|Фабио Куартараро
|«Ямаха»
|+17.861
|12.
|Маверик Виньялес
|«Априлия»
|+19.110
|13.
|Такааки Накагами
|«Хонда»
|+21.947
|14.
|Фабио Ди Джаннанторио
|«Дукати»
|+25.906
|15
|Аугусто Фернандес
|«КТМ»
|+26.500
|16
|Микеле Пирро
|«Дукати»
|+30.150
|17.
|Рауль Фернандес
|«Априлия»
|+38.001
|18.
|Лоренцо Савадори
|«Априлия»
|+38.662
|19.
|Йонас Фольгер
|«КТМ»
|+1:18.912
|20.
|Алекс Маркес
|«Дукати»
|Сход
|21.
|Мигель Оливейра
|«Априлия»
|Сход
|22.
|Марк Маркес
|«Хонда»
|Сход
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