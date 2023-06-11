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Баньяя выиграл Гран-при Италии MotoGP, Мартин — второй, Бедзекки — восьмой

Баньяя выиграл Гран-при Италии MotoGP, Мартин — второй, Бедзекки — восьмой
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В Тоскане (Италия) завершилась основная гонка Гран-при Италии MotoGP, победителем которой стал гонщик «Дукати» Франческо Баньяя, который днём ранее также выиграл спринт. Хорхе Мартин финишировал вторым, а французский гонщик Жоанн Зарко замкнул тройку лучших.

Марко Бедзекки финишировал восьмым, Марк Маркес сошёл с дистанции по ходу гонки.

MotoGP. Гран-при Италии:

МестоГонщикКомандаВремя
1.Франческо Баньяя«Дукати»41:16.863
2.Хорхе Мартин«Дукати»+1.067
3.Жоанн Зарко«Дукати»+1.977
4.Лука Марини«Дукати»+4.625
5.Брэд Биндер«КТМ»+8.925
6.Алеш Эспаргаро«Априлия»+10.908
7.Джек Миллер«КТМ»+10.999
8.Марко Бедзекки«Дукати»+12.654
9.Энеа Бастьянини«Дукати»+17.102
10.Франко Морбиделли«Ямаха»+17.610
11.Фабио Куартараро«Ямаха»+17.861
12.Маверик Виньялес«Априлия»+19.110
13.Такааки Накагами«Хонда»+21.947
14.Фабио Ди Джаннанторио«Дукати»+25.906
15Аугусто Фернандес«КТМ»+26.500
16Микеле Пирро«Дукати»+30.150
17.Рауль Фернандес«Априлия»+38.001
18.Лоренцо Савадори«Априлия»+38.662
19.Йонас Фольгер«КТМ»+1:18.912
20.Алекс Маркес«Дукати»Сход
21.Мигель Оливейра«Априлия»Сход
22.Марк Маркес«Хонда»Сход
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