Баньяя выиграл Гран-при Италии MotoGP, Мартин — второй, Бедзекки — восьмой

В Тоскане (Италия) завершилась основная гонка Гран-при Италии MotoGP, победителем которой стал гонщик «Дукати» Франческо Баньяя, который днём ранее также выиграл спринт. Хорхе Мартин финишировал вторым, а французский гонщик Жоанн Зарко замкнул тройку лучших.

Марко Бедзекки финишировал восьмым, Марк Маркес сошёл с дистанции по ходу гонки.

MotoGP. Гран-при Италии: