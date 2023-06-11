Хорнер: «Ред Булл» потратил семь лет, чтобы вернуться на победный путь

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что австрийской команде вдвойне приятны нынешние успехи с учётом того, что до 2021 года в чемпионате семь лет подряд доминировал «Мерседес».

«Мы потратили семь лет, чтобы вернуться на победный путь. Команда много работала, чтобы оказаться на том месте, где мы сегодня находимся. Все действуют как единое целое, дело не только в Максе Ферстаппене. Все вышли на высокий уровень, подготовив прекрасную машину. У нас два отличных пилота. Ферстаппен продолжает расти, потенциал действительно впечатляющий.

Комментарии соперников меня не беспокоят. Мне кажется, главное — результат в конце дня, а там всё неплохо», — приводит слова Хорнера Autosport.

В нынешнем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с 287 очками после семи этапов и опережает на 135 очков «Мерседес».