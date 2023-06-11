Победный обгон «Феррари» на «24 часах Ле-Мана». Видео

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В сети появилось видео заключительного обгона «Феррари» на «24 часах Ле-Мана», после которого итальянская команда уже не теряла лидерство.

Видео доступно на YouTube-канале FIA World Endurance Championship. Права на видео принадлежат ФИА.

«24 часа Ле-Мана». Абсолютный зачёт. Итоги.

1.«Феррари» (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди, Антонио Джовинацци).

2. «Тойота» (Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рё Хиракава) +1:30,027.

3. «Кадиллак» (Эрл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук) – +2:17,181.

4. «Кадиллак» (Себастьен Бурде, Ренгер ван дер Занде, Скотт Диксон) — 2 круга.

5. «Порше» (Кевин Эстре, Андре Лоттерер, Лауренс Вантор) — 5 кругов.

6. «Гликенхаус Рейсинг» (Роман Дюма, Оливер Пля, Райан Бриско) — 8 кругов.

7. «Гликенхаус Рейсинг» (Франк Майё, Натаниель Бертон, Эстебан Гутьеррес) — 9 кругов.

8. «Пежо» (Пол Ди Реста, Микель Йенсен, Жан-Эрик Вернь) — 12 кругов.

9. «Порше» (Дэйн Кэмерон, Микаэль Кристенсен, Фредерик Маковецки) — 13 кругов.