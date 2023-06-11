Квят прокомментировал свою аварию в «24 часах Ле-Мана»

Пилот команды «Према» россиянин Даниил Квят прокомментировал свой сход в легендарной гонке «24 Ле-Мана». Напомним, на девятом часу соревнований Квят, шедший пятым в своём классе, вылетел с трассы и врезался в стену.
«Гонка получилась насыщенной для нас. Старт не был удачным, в нас попали обломки гиперкара, из-за чего рано пришлось заехать на пит-стоп, и с этого момента началось возвращение, Мирко, Дориан и я сделали всё возможное.
Мы провели отличную работу и вернулись на лидирующий круг, после чего произошла ошибка, ставшая очень болезненной. Я пожал руки команде и сказал, что вернусь сильнее. Все знают, что мы добьёмся поставленных целей. Спасибо команде за поддержку.
Не могу дождаться перезагрузки после тяжёлой недели моих первых «24 часов Ле-Мана». Я многому научился. И я перенастроюсь, чтобы вернуться на трассу сильнее и мотивированнее», – приводит слова Квята пресс-служба «Премы».
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