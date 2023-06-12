«Невероятная гонка». Шарль Леклер показал подборку фото с «24 часов Ле-Мана»

Пилот Формулы-1 Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями с легендарной марафонской гонки «24 часа Ле-Мана», состоявшейся 10-11 июня.
«Какая же невероятная гонка. Наслаждался каждой секундой», — написал Леклер.
Фото: Из личного архива Шарля Леклера
Фото: Из личного архива Шарля Леклера
Фото: Из личного архива Шарля Леклера
Фото: Из личного архива Шарля Леклера
Напомним, сильнейшей в абсолютном зачёте легендарной марафонской гонки «24 часа Ле-Мана» оказалась команда «Феррари» (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди, Антонио Джовинацци). Это достижение покорилось гоночному коллективу сразу после возвращения в топ-категорию. Победителем в категории LMP2 стал экипаж «Интел Европол Компетишн», состоящий из Якуба Смьеховского, Альберта Косты и Фабио Шерера. Лучшим экипажем в категории LM GTE Am стал «Корветт» во главе с Ники Катсбургом.
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