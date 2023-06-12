Победитель «24 часов Ле-Мана» в LMP2 рассказал, как не сдался после наезда на ногу авто

Гонщик польского экипажа «Интел Европол Компетишн» Фабио Шерер, состоящий также из Якуба Смьеховского и Альберта Косты, высказался о победе в категории LMP2 в легендарной марафонской гонке «24 часа Ле-Мана». Финальные отрезки заезда для команды оказались осложнены из-за неисправности системы радиосвязи.

«Это невероятно, бороться было тяжело вплоть до последней секунды. Но как же здорово, что частная команда из Польши одержала свою первую победу. Для нас это был год напряжённой работы, потому что после прошлого года мы решили построить команду немного по-другому. И вот мы выигрываем, и это действительно невероятно.

Проблемы со связью? Конечно, это не помогало. Но в конце я просто сказал: «Нужно просто гнать на пределе». Больше ничего не оставалось. В Ле-Мане иногда нужно немного удачи!» — приводит слова Шерера Autosport.

Шерер также рассказал об инциденте на пит-лейне, когда его ногу случайно задел Ники Катсбург (Corvette Racing). Позже Катсбург сказал, что услышал хруст и решил, что Шерер сломал палец.

«После 15 минут заезда я подумал, что гонка для меня окончена, потому что боль была невыносимой. Но благодаря большому количеству льда и кое-какому лечению я смог участвовать. А вообще это и не имеет значения», — сказал Фабио.