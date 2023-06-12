Шарль Леклер высказался о возможности выступить в «24 часах Ле-Мана» в будущем

Пилот команды Формулы-1 «Феррари» Шарль Леклер высказался о вероятности в будущем принять участие в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана». По словам Шарля, он открыт для этого вызова.

«Почему бы и нет? На самом деле я бы с удовольствием. Наверняка однажды в моей жизни произойдёт это невероятное событие. Я хочу поставить галочку в этом вопросе. Но когда это произойдёт, пока не знаю», — приводит слова Леклера Eurosport.

Напомним, сильнейшей в абсолютном зачёте «24 часов Ле-Мана» в 2023 году оказалась команда «Феррари» (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди, Антонио Джовинацци). Это достижение покорилось гоночному коллективу сразу после возвращения в топ-категорию.

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы: