Боттас: будущее «Заубера» многообещающе, я не оставляю надежд на победы

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас признался, что не оставляет надежды на победы и связывает их с грядущими изменениями в команде. Напомним, в нынешнем году коллектив «Заубера» откажется от титульного спонсора, а в 2026 году начнёт сотрудничество с «Ауди».
«Несомненно, я надеюсь на большее — но имеем то, что имеем. Всё довольно просто: другим командам удалось прибавить за зиму немного больше, чем нам. Мы не оказываемся на запланированных местах и не набираем очки регулярно. Я добился этого только в одной гонке, и это должно измениться.
У нас есть улучшения, но другие команды совершили больший скачок, и «Астон Мартин» — лучший тому пример, пример того, что такой скачок возможен. И ситуация не обстоит таким образом, что у них огромные ресурсы по сравнению с нами.
Конечно, я скучаю по победам, но воспринимаю команду как проект. Это нечто долгосрочное, в чём я хотел бы принять участие, и я не оставляю надежд на победы. Будущее многообещающе, существует чёткий план — это видно по людям, которых привлекают. Работа с «Заубером» и «Ауди» ещё не началась. Посмотрим, как будут обстоять дела через два года», – приводит слова Боттаса издание Racingnews365.
- 12 июня 2023
-
22:05
-
21:50
-
21:20
-
20:36
-
19:25
-
19:07
-
19:03
-
18:05
-
17:43
-
16:37
-
16:32
-
15:11
-
14:10
-
13:32
-
13:26
-
12:52
-
12:34
-
12:05
-
11:03
-
10:27
-
09:42
-
02:18
-
00:52
- 11 июня 2023
-
23:34
-
22:32
-
22:31
-
21:11
-
20:56
-
19:40
-
18:17
-
17:40
-
17:34
-
17:05
-
16:53
-
16:05