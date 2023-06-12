Боттас: будущее «Заубера» многообещающе, я не оставляю надежд на победы

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас признался, что не оставляет надежды на победы и связывает их с грядущими изменениями в команде. Напомним, в нынешнем году коллектив «Заубера» откажется от титульного спонсора, а в 2026 году начнёт сотрудничество с «Ауди».

«Несомненно, я надеюсь на большее — но имеем то, что имеем. Всё довольно просто: другим командам удалось прибавить за зиму немного больше, чем нам. Мы не оказываемся на запланированных местах и не набираем очки регулярно. Я добился этого только в одной гонке, и это должно измениться.

У нас есть улучшения, но другие команды совершили больший скачок, и «Астон Мартин» — лучший тому пример, пример того, что такой скачок возможен. И ситуация не обстоит таким образом, что у них огромные ресурсы по сравнению с нами.

Конечно, я скучаю по победам, но воспринимаю команду как проект. Это нечто долгосрочное, в чём я хотел бы принять участие, и я не оставляю надежд на победы. Будущее многообещающе, существует чёткий план — это видно по людям, которых привлекают. Работа с «Заубером» и «Ауди» ещё не началась. Посмотрим, как будут обстоять дела через два года», – приводит слова Боттаса издание Racingnews365.