«Я вырос в поле, смотря на серое небо». Расселл рассказал о своём отъезде из Англии
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Пилот «Мерседеса», британец Джордж Расселл поделился впечатлениями от переезда в Монако, который традиционно являюется желанным местом жительства для гонщиков Формулы-1.
Помимо Шарля Леклера, являющегося гражданином Монако, здесь также есть жильё у Макса Ферстаппена, Льюиса Хэмилтона, Ландо Норриса и Серхио Переса.
«Я здесь уже пять или шесть месяцев, и мне очень нравится. Переезд превзошёл все мои ожидания. Я из деревни, где рос в поле, смотря на серое небо — и вокруг не было ничего и никого, кроме моего лабрадора. Здесь приятное общество, есть друзья, каждый день прыгающие в море, и ежедневные тренировки под солнцем. Вероятно, последние полгода стали самым счастливым временем в моей жизни», – приводит слова Расселла издание Racingnews365.
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