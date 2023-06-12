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«Обложка музыкального альбома». «Мерседес» показал совместное фото Хэмилтона и Расселла

«Обложка музыкального альбома». «Мерседес» показал совместное фото Хэмилтона и Расселла
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Команда Формулы-1 «Мерседес» опубликовала в социальных сетях совместную фотографию пилотов Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, сопроводив её следующим комментарием:

«Это фото должно стать обложкой музыкального альбома».

Фото: AMG Mercedes F1

Напомним, после восьми этапов сезона-2023 семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, уступая 12 очков испанскому ветерану Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Расселл располагается на пятой строчке и отстаёт от напарника по команде на 22 очка.

Девятый этап Формулы-1 пройдёт с 16 по 18 июня в Монреале (Канада). Лидером общего зачёта является двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

Ранее Ферстаппен назвал качество, в котором Алонсо превосходит Хэмилтона.

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